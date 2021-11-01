В Челябинске водители «скорой» жалуются на отказ в ковидных выплатах

В Челябинске водители «скорой помощи» жалуются на отказ в ковидных выплатах. Они утверждают, что региональный Фонд социального страхования и отдел кадров ГАУ «Челябмедтранс» требуют предъявить документы, подтверждающие что водители заразились коронавирусом от инфицированных больных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня «скорая помощь» в Челябинске работает в авральном режиме и выезжает на вызов только при угрозе жизни пациента. К ним относятся ДТП, серьезные травмы, роды, сердечные приступы. Кроме того, «скорая» возит на КТ больных с подозрением на ковид и доставляет в больницу зараженных с резко ухудшившимся состоянием.

В результате, многие водители уже сами переболели коронавирусом и теперь жалуются, что им не выплачивают страховку, положенную по указу президента.

«Мне звонят из отдела кадров и говорят, что в страховке вам отказано. Они на отказе пишут, что мы должны везти ковидного в лежачем положении, и я должен носилки помочь вытащить, только тогда мне бы заплатили», – цитирует BFM.ru водителя 2-й подстанции скорой «Челябмедтранса» Александра Укмалова. Он работал в ковидной бригаде трое суток и заболел сам. ПЦР-тест показал положительный результат, КТ выявило 16% поражения легких. Водитель 10 дней пролежал в больнице, а когда обратился со справками и выписками в отдел кадров, чтобы получить страховую выплату в связи с заболеванием, у него потребовали подтверждение, что он заразился именно от пациента.

Укмалов утверждает, что страховку не получили еще пятеро его коллег. От них требовали аналогичную фиксацию момента заражения, хотя ни в каких документах не указывается, как транспортируется больной и помогали ли водители медикам при выгрузке носилок скорой.

Водители «скорой» заявляют, что коллеги массово увольняются. В «Челябмедтрансе» это отрицают: «Массовых заявлений об увольнении не поступало», – утверждает руководитель ГАУ Андрей Бабенко, уточняя, что на сегодняшний день в штате организации числится 400 водителей «скорой помощи».

«Новый День» отправил запрос в региональный Фонд социального страхования с просьбой прокомментировать ситуацию.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 31.10.21

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