Выявляемость коронавируса на Южном Урале за месяц выросла на 35 процентов

В Челябинской области за сутки выявлено 520 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 29 зараженных.

В течение октября суточная выявляемость ковида в регионе выросла на 35%: с 387 до 520. В целом, за месяц коронавирусом заболели 13 тысяч 186 южноуральцев. Умерли от инфекции 858, 29 из низ – за последние сутки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлены 111 тысяч 241 инфицированный, что составляет 3,23% от общей численности населения. 5 тысяч 549 человек умерли (непосредственно от инфекции – 4 тысячи 275). Летальность инфекции составляет 3,8%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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