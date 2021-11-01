На Урале арестовали маршруточника, несколько лет насиловавшего девочку

В Магнитогорске арестовали водителя маршрутного такси. Его обвиняют в систематических в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по версии следствия мужчина в первый раз изнасиловал 13-летнюю девочку в 2018 году. И в течение последующих 3 лет периодически насиловал ее. История вскрылась в сентябре текущего года. Не исключено, что девочка была не единственной жертвой.

В отношении таксиста возбуждено 5 уголовных дел по статье 132 УК РФ.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 01.11.21

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