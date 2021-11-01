Торговые центры заявляют о падении посещаемости в 2 раза

Челябинские ТРК заявляют о падении посещаемости в 2 раза.

Как уже сообщал «Новый День», с 30 октября попасть в торгово-развлекательные центры областного центра можно только, предъявив QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Вход по результатам ПЦР-теста не предусмотрен.

Как результат: за 2 прошедших дня посещаемость в ряде ТРК сократилась в 2 раза. В первую очередь, пострадали продуктовые гипермаркеты, расположенные в комплексах – у них, по словам менеджеров, выручка сократилась в разы. Люди просто ушли к конкурентам, работающим в отдельных зданиях или в магазины рядом с домом.

«Люди понимают, что можно пойти в любой отдельно стоящий магазин, на который не распространяются требования. Со стороны посетителей в адрес ТРК было много негатива, – цитирует Znak директора торговых комплексов «Космос» и «Кольцо» Андрея Алексеева. – Как будто мы придумали эти правила! Сотрудники охраны старались сглаживать, но не всегда это помогало. В «Кольце» одному из охранников возмущенная посетительница расцарапала лицо».

Владельцы ТРК и прочих заведений, куда вход только по QR-кодом обращались и к губернатору, и к первому вице-губернатору Виктору Мамину с просьбой создать равные условия для всех, но ответа пока не получили.

Челябинск, Павел Зварзин

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