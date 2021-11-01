На Южном Урале портится погода: в ближайшие часы столбики термометров преодолеют нулевую отметку и продолжат опускаться.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня ночью в Челябинской области похолодает до минус 6 градусов, при прояснениях возможно понижение температуры до минус 10.

Похолодание будет сопровождаться осадками в виде дождя и мокрого снега. Днем 2 ноября плюсовые температуры возможны только на юге региона, на остальной территории области выше нуля не ожидается.

Такая погода продержится несколько дней, а к концу недели прогнозируется очередное потепление.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 01.11.21

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