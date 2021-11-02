Северо-восточный ветер вернул в Челябинск НМУ

В Челябинск вернулись НМУ: ждем химического запаха.

Как сообщили РИА «Новый День» в центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 14 часов 2 до 19 часов 3 ноября в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

Аналогичное предупреждение выдано и по городу Коркино.

Отметим, что сегодня и в Челябинске, и в области ожидается неслабый ветер: его скорость будет достигать 11метров в секунду, а при порывах – 16 метров. Но – немаловажный нюанс – ветер будет дуть с северо-восточной стороны. В Челябинске на северо-востоке находятся ЧЭМК и частично Коксохим.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 02.11.21

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