Число умерших от коронавируса в Челябинской области превысило 4 тысячи 300 человек

В Челябинской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом: за сутки выявлен 531 новый случай.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 29 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области зарегистрировано 111 тысяч 772 инфицированных. 5 тысяч 578 из них умерли (непосредственно от инфекции – 4 тысячи 304).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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