В Челябинске сменился главный по ЖКХ

В Челябинске сменился ответственный за ЖКХ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до 1 ноября соответствующее управление в администрации города возглавлял Александр Кочерещенко, но он попросил понизить его в должности и перевести в заместители.

С 1 ноября начальником управления ЖКХ назначен Евгений Малеев. Ему 38 лет. Он окончил ЮУрГУ по специальности «Антикризисное управление» и до сих пор работал советником заместителя председателя Законодательного собрания Калужской области.

Непосредственно ЖКХ никогда не занимался. По крайней мере, в его официальной биографии таких указаний нет.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 02.11.21

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