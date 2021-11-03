3 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

03.11.2021, среда

10:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Как волонтеры помогают южноуральцам в нерабочие дни» (пресс-центр «Гранада Пресс»)

11:00 Челябинск – «Большой этнографический диктант» в очном формате (с использованием QR-кодов) (исторический парк «Россия – моя история», ул. Труда, 183)

13:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Государственные меры финансовой поддержки работодателей в условиях пандемии. Выплата субсидий на нерабочие дни» (пресс-центр «Гранада Пресс»)

19:00 Челябинск – Всероссийская акция «Ночь искусств» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, вход по QR-коду)

Челябинск. Другие новости 02.11.21

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