В России в разы вырос запрос на строительство крематориев

В России значительно вырос запрос на строительство крематориев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день в России работает 30 крематориев: 11 из них муниципальные, остальные – частные. В среднем, одно подобное учреждение приходится на 5 млн человек. В Европе этот показатель составляет 400 тыс, в США – 150 тыс.

Однако за последние 2 года интерес к подобному бизнесу в РФ вырос в разы: по словам президента Ассоциации крематориев Алексея Сулоева, в 2019 году в разработке находилось не более 5 проектов крематориев, а в текущем – 20.

Столь значительный рост объясняется стабильностью похоронного бизнеса (он мало зависит от текущей экономической ситуации) и ростом смертности на фоне пандемии коронавируса. «В январе-сентябре 2021 года число умерших в России увеличилось на 18,8%, до 1,72 млн человек год к году», – приводит «Коммерсант» данные Росстата.

Наиболее высока доля кремированных в Москве и Санкт-Петербурге – до 70% от общего количества усопших, в регионах число кремаций ежегодно растет на 15% – 37%. По мнению экспертов, это объяснятся тем, что кремация обходится гораздо дешевле традиционных похорон, а также исчерпанием возможностей большинства действующих кладбищ (что влечет существенное увеличение стоимости участков под захоронение). Свою лепту вносит и ковид: умерших от инфекции кремируют.

Москва, Игорь Юров

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