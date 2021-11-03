На Южный Урал возвращается осень

В Челябинскую область возвращается тепло.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в регионе сохранятся отрицательные температуры, но уже днем 4 ноября столбики термометров пойдут вверх.

Завтра на Южном Урале потеплеет до +3, в последующие дни – до +5, а в понедельник воздух может прогреться до +6.

Однако со вторника, 9 ноября, вновь начнется похолодание, и к четвергу дневная температура вновь опустится ниже нулевой отметки.

До конца месяца перехода через ноль больше не ожидается.

Челябинск, Софья Артемьева

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