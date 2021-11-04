В Челябинской области выявлено 548 новых случаев коронавируса

В Челябинской области за сутки выявлено 548 новых случаев коронавируса.
Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 29 зараженных.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 112 тысяч 859 инфицированных. 5 тысяч 637 из них умерли (непосредственно от инфекции – 4 тысячи 363).
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 03.11.21
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