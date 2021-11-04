В Челябинске без отопления остались три десятка многоэтажек

В Челябинске без отопления и горячей воды остались 29 многоэтажных жилых домов.
Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, авария произошла на теплотрассе диаметром 400 мм по улице Мамина в Тракторозаводском районе. Место утечки нашли, залатали, но в момент заполнения сварной стык разошелся.
«Авария устраняется силами МУП ЧКТС, на месте работает 8 единиц техники и 3 бригады рабочих. Предварительный срок устранения до 14:00», – уточняют в администрации города.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 04.11.21
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