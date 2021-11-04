В Миассе заполыхала мэрия

В Миассе загорелось здание городской администрации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП случилось сегодня вечером. В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что в здании во время кровельных работ возникло задымление.

Однако на видео, опубликованном в соцсетях хорошо видно огонь, полыхающий на крыше административного здания. О пострадавших пока не сообщается.

Миасс, Павел Зварзин

Миасс. Другие новости 04.11.21

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