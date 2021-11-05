В Челябинской области от коронавируса умерли еще 30 человек

В Челябинской области за сутки выявлено 554 новых случая коронавируса.
Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 30 зараженных.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 113 тысяч 413 инфицированных. 5 тысяч 667 из них умерли (непосредственно от инфекции – 4 тысячи 393).
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 04.11.21
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