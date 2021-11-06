Число жертв COVID-19 в Челябинской области превысило 4 тысячи 300 человек

В Челябинской области зафиксировали 560 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 6 ноября подтверждено 113 тысяч 973 случая заболевания COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 560 новых подтверждений заражения коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выписаны 205 человек. ️Больных COVID-19 – 16 тысяч 854 южноуральцев.

Умерли 30 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 5 тысяч 697 больных коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 4 тысячи 323).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.11.21

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