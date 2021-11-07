7-8 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

07.11.2021, воскресенье

11:00 Челябинск – Теневой спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке» (Театр песочной живописи и теней «Скарабей», пр. Ленина, 5)

12:00 Челябинск – Теневая гоголевская история «Вечера на хуторе близ Диканьки» (Театр песочной живописи и теней «Скарабей», пр. Ленина, 5)

16:30 Челябинск – Легендарный хоррор Уэса Крэйвена «Кошмар на улице Вязов» (Кинотеатр им. А.С. Пушкина, ул. Пушкина, 64)

18:00 Челябинск – Спектакль «5-25, или в поисках Шамбалы» (Д. Привалов) (Театр «Манекен», ул. Пушкина, 64)

18:00 Челябинск – Психологическая драма «Метель» (Премьера) (Новый художественный театр, пр. Ленина, 19)

18:20 Челябинск – «Память»: кинокартина Апичатпонга Вирасетакула с Тильдой Суинтон в главной роли (приз жюри Каннского кинофестиваля) (Кинотеатр им. А.С. Пушкина, ул. Пушкина, 64)

08.11.2021, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

Челябинск. Другие новости 06.11.21

Матч «Салавата Юлаева» и «Трактора» отменили по решению Роспотребнадзора. / Число жертв COVID-19 в Челябинской области превысило 4 тысячи 300 человек. / Меры, предпринимаемые южноуральским правительством для борьбы с ковидом, не дают результата. Читать дальше

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