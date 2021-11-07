На Южном Урале подтверждено более 114 тысяч случаев COVID-19

В Челябинской области зафиксировали 564 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 7 ноября подтверждено 114 тысяч 537 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 564 новых подтверждений заражения коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выписаны 202 человека. ️Больных COVID-19 – 17 тысяч 187 южноуральцев.

Умерли 29 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 5 тысяч 726 больных коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 4 тысячи 352).

Челябинск, Виктор Елисеев

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