Первые итоги южноуральского локдауна: эффекта нет

В Челябинской области за сутки выявлено 567 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 30 зараженных.

Очевидно, что меры, предпринятые правительством области, результата не дают.

Как уже сообщал «Новый День», с 18 октября в регионе ввели QR-коды для посещения массовых мероприятий в закрытых помещениях с одновременным количеством присутствующих более 100 человек. С 25 октября 2021 года предприятиям общепита запретили работать с 23:00 до 6:00 часов. С 30 октября по 7 ноября объявили нерабочие дни.

С 30 октября без QR-кода не попасть в ТРЦ, парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги.

Напомним, что у циркулирующих сегодня штаммов COVID-19 инкубационный период составляет 3 – 7 дней. Если бы введенные ограничения были эффективны, показатели заболеваемости если бы не пошли на убыль, то хотя бы обозначили тенденцию к стабилизации. Но этого не произошло: суточная выявляемость растет, смертность остается на том же уровне.

Очевидно, что либо «корень зла» кроется не в тех местах, где его нашло областное правительство (например, не в ТРЦ, а в общественном транспорте), либо ограничения формальны, введены только для галочки и в большинстве случаев не соблюдаются. Что, кстати, подтвердили и в правительстве области, заявив, что в нерабочие дни все ведомства региональной администрации будут работать. А многие магазины вывесили объявления: «Вход без QR-кодов с другой стороны».

Тем не менее, то же правительство решило лишь ужесточить уже введенные меры, распространив QR-коды на магазины меньшей площади, на предприятия общепита (с 1 декабря) и любые мероприятия в закрытых помещениях. И продлив нерабочие дни, в которые, как и на минувшей неделе, почти все работают.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 115 тысяч 104 инфицированных. 5 тысяч 756 из них умерли (непосредственно от инфекции – 4 тысячи 482).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 07.11.21

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