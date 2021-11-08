На Южном Урале портится погода: после относительно теплых и сухих дней похолодает, начнутся осадки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на регион с запада надвигается циклон, который принесет дожди и мокрый снег. Ночью столбики термометров будут опускаться ниже нуля, поэтому возможен гололед.

Днем в ближайшие два дня прогнозируются еще плюсовые температуры, а в четверг, 11 ноября, может похолодать до минус 6.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 08.11.21

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