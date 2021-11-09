9 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

09.11.2021, вторник

10:00 Челябинск – Онлайн-брифинг «Как в Челябинской области проходит Всероссийская перепись населения» (пресс-центр «Гранада Пресс»)

11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Какие мероприятия, направленные на экологическое просвещение и волонтерское движение, пройдут в ноябре» (пресс-центр «Гранада Пресс»)

13:30 Челябинск – Читаем сказку Н. Терентьевой «Чья мама лучше?" (Детская библиотека №16, пр. Победы, 291-А)

14:00 Челябинск – Форум «Власть и бизнес: взгляд в будущее» (ЮУТПП, ул. С. Кривой, 56, каб. 606)

14:00 Челябинск – Читаем книгу «Литература родного края» (Детская библиотека №18, 1-я Увельская ул., 1)

Челябинск. Другие новости 08.11.21

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