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Вторник, 9 ноября 2021, 10:27 мск

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Жители Челябинска пожаловались президенту РФ на существенный ущерб, причиненный их дому капремонтом

Жители Челябинска пожаловались президенту России на существенный ущерб, причиненный их дому капитальным ремонтом: вместо обновленных коммуникаций люди получили дыры в полу, испорченную отделку, мышей и затопленные подвалы.

Эксперты Народного фронта в Челябинской области обратились в прокуратуру после проверки капремонта, проведенного в многоквартирном доме на улице Барбюса. О недобросовестных работах, после которых условия жизни людей значительно ухудшились, челябинцы рассказали в обращении на прямую линию с Президентом России, лидером Народного фронта Владимиром Путиным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обитатели дома на улице Барбюса в жили спокойно, пока, по их словам, им не решили «причинить добро». В многоэтажке начали капитальный ремонт, но в обещанные сроки не закончили. А то, что успели сделать, жильцы расценивают как серьезный ущерб.

Впуская рабочих в квартиры, они ожидали качественной замены стояков и ремонта канализации. Предполагалось, что работы будут проведены быстро, тем более что состояние здания оценивалось как удовлетворительное. Однако капремонт затянулся.

Во многих квартирах рабочие разрушили часть плитки в санузлах, некачественно установили трубы, через образовавшиеся щели можно переговариваться с соседями. Подвальные помещения, где была заявлена замена труб, затоплены канализационными стоками.

«Складывается ощущение, что рабочие просто поставили цель демонтировать все металлическое, то, что представляет ценность, а доделать решили когда-нибудь потом», – говорит жительница дома Татьяна Некрасова. С ней согласны и другие собственники.

«Срок окончания работ был 30 сентября 2021 года. До сих пор ремонт не закончили, только в одном подъезде что-то пытаются делать, но у нас их четырнадцать! На дворе почти зима, а мы все еще не уверены, что сможем нормально пережить холода. Перекрытия испорчены, в каждой квартире – протечки, завелись мыши», – перечислила недостатки жительница дома Татьяна Украинская.

Челябинцы неоднократно обращались и к представителю подрядчика, и к регоператору, но должной реакции на проблему не получили и были вынуждены просить о помощи главу государства.

«Мы полагаем, что в данной ситуации требуется вмешательство надзорных органов, поскольку очевидно, что права людей нарушены. Предполагаем, что на любые претензии подрядчик займет позицию «работы еще не завершены, рано делать выводы», но это слова, а по факту люди вынуждены долгое время существовать в условиях, которые благоприятными не назовешь. Так что выводы все же сделать стоит, и мы передаем эту возможность прокуратуре. Тем более что сроки выполнения капремонта давно вышли», – заявили в отделении Общероссийского народного фронта по Челябинской области.

Челябинск, Павел Зварзин

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