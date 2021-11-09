Число умерших от COVID-19 в Челябинской области превысило 4,5 тысячи

В Челябинской области за сутки выявлено 570 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 30 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 115 тысяч 674 инфицированных. 5 тысяч 786 из них умерли (непосредственно от инфекции – 4 тысячи 512).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 09.11.21

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