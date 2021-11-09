В Верхнем Уфалее отключили тепло и горячую воду

В одном из районов Верхнего Уфалея отключили тепло и горячую воду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария на многострадальной теплотрассе возле дома №151-а произошла сегодня днем. Тепло и воду отключили в восьми 5-этажных домах, и так же нескольких офисных и торговых зданиях.

В администрации сроки окончания работ не уточняют. В 22:00 ни воду, ни тепло не подключили. Сегодня ночью в Верхнем Уфалее ожидается -7, завтра днем – не выше +2.

Отметим, что 10 ноября без воды останется практически весь микрорайон Центральный: под отключение попадают более 60 пятиэтажек, 3 школы, 3 детских сада, часть частного сектора и мэрия. Отключение связано с проведением работ по врезке на водоводе строящегося жилого дома и продлится с 9:00 до 17:00.

Верхний Уфалей, Ольга Арсентьева

Верхний Уфалей. Другие новости 09.11.21

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