В Верхнем Уфалее отключили тепло и горячую воду

В одном из районов Верхнего Уфалея отключили тепло и горячую воду.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария на многострадальной теплотрассе возле дома №151-а произошла сегодня днем. Тепло и воду отключили в восьми 5-этажных домах, и так же нескольких офисных и торговых зданиях.
В администрации сроки окончания работ не уточняют. В 22:00 ни воду, ни тепло не подключили. Сегодня ночью в Верхнем Уфалее ожидается -7, завтра днем – не выше +2.
Отметим, что 10 ноября без воды останется практически весь микрорайон Центральный: под отключение попадают более 60 пятиэтажек, 3 школы, 3 детских сада, часть частного сектора и мэрия. Отключение связано с проведением работ по врезке на водоводе строящегося жилого дома и продлится с 9:00 до 17:00.
Верхний Уфалей, Ольга Арсентьева
Верхний Уфалей. Другие новости 09.11.21
Партию власти подвел «техосмотр»: фракцию «Единая Россия» в Госдуме обвинили в плагиате. / В Челябинской области экс-начальника отдела полиции отправили в колонию за многочисленные злоупотребления. / Владельцы кемпинга на Увильдах заплатят 200 тысяч рублей за раскуроченный лесной участок. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube