В Челябинске внедорожник врезался в маршрутку

В центре Челябинска внедорожник врезался в маршрутку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня вечером на перекрестке проспекта Ленина и улицей Свободы. Внедорожник несся по проспекту от площади Революции в сторону ЧТЗ. На перекрестке ему загорелся красный свет, но водитель не затормозил, а резко повернул направо. Поскольку скорость была большая, его вынесло на полосу встречного движения, где он врезался в лоб двигавшемуся по Свободе ПАЗу маршрута №218, а также зацепил два легковых автомобиля.

Водитель может оказаться неместным – на внедорожники номера Свердловской области. С места происшествия виновник аварии сбежал, он объявлен в розыск.

Пока сообщается о двух пострадавших: один пассажир маршрутки получил травму головы, другой – ноги. Они госпитализированы.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 09.11.21

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