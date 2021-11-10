В Челябинской области продолжается рост заболеваемости ковидом

В Челябинской области за сутки выявлено 372 новых случаев коронавируса. Показатели заболеваемости продолжают расти: с начала ноября суточная выявляемость увеличилась на 8%.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 29 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 116 тысяч 246 инфицированных. 5 тысяч 815 из них умерли (непосредственно от инфекции – 4 тысячи 541).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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