Южный Урал «прокачали» интернетом

На 25% выросла скорость мобильного интернета МегаФона в Челябинской области по сравнению со вторым кварталом текущего года. Объем скачанной информации за 3 квартал превысил уровень в 10 млн фильмов в HD-качестве. Это стало возможным благодаря модернизации инфраструктуры и строительству новых объектов связи в крупных городах и небольших населенных пунктах Южного Урала.

Аналитики МегаФона проанализировали объем данных в сети 4G Челябинской области и пришли к выводу, что самые интернет-активные пользователи живут и работают в столице региона, Магнитогорске и Миассе. Так, в Челябинске на одного абонента в среднем приходится 27 Гб в месяц, такого объема трафика хватит для проведения совещаний в Skype на протяжении 150 часов без перерыва.

Среди сельского населения рекордсменами в глобальной сети стали жители Долгодеревенского. На одного абонента крупнейшего населенного пункта Сосновского района приходится в месяц около 7 Гб. Этот объем равноценен 60-часовому беспрерывному звучанию радио онлайн. Вторую и третью строчки заняли жители сел Миасское и Кременкуль.

«За последние 3 месяца мы модернизировали порядка 50 объектов связи и расширили емкость сети LTE, что позволило увеличить скорость мобильного интернета в 13 малых населенных пунктах региона. Так, средняя скорость выросла до 40 Мбит/с. Помимо этого, инженеры установили новое телеком-оборудование в местах отдыха – на Тургояке, Большом Еланчике, Кременкуле, в санатории «Урал» рядом с Южноуральском, на курорте «Красный камень» и в горнолыжном комплексе «Солнечная долина», – рассказал технический руководитель МегаФона в Челябинской области Виталий Сироткин.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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