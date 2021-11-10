Власти Верхнего Уфалея утопили поселок по тьме

Мэрия Верхнего Уфалея отказалась восстанавливать освещение на улицах городского поселка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ранее надзорное ведомство Верхнего Уфалея провело поверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения по обращению жителей поселка Нижний Уфалей.

Сотрудники прокуратуры установили, что на улицах Октябрьской, Максима Горького, Пролетарской, Железнодорожников в поселке Нижний Уфалей в темное время суток отсутствует уличное освещение, что нарушает права граждан на благоприятные условия проживания.

Прокурор внес главе Верхнеуфалейского городского округа представление об устранении нарушений закона, однако меры по устранению нарушений муниципалитетом приняты были.

Тогда прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию города организовать уличное освещение на улицах поселка.

Судом требования прокурора удовлетворены. Исполнение решения суда поставлено прокуратурой на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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