В Челябинской области вынесли приговор торговцу золотыми слитками кустарного производства

В Челябинской области вынесен приговор жителю Башкирии, пытавшемуся продать 4 килограмма золота.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, жителя Башкирии признали виновным в незаконном обороте драгоценных металлов.

По данным следствия, 29 сентября прошлого года в Магнитогорске при заключении незаконной сделки по продаже золотых слитков были задержаны двое местных жителей и житель соседнего региона. У задержанных изъяли изготовленные кустарным способом золотые слитки массой более 4 килограммов и 4,7 миллиона рублей.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Продавец золота признал вину в совершенном преступлении.

Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно. Уголовное дело в отношении двух соучастников находится на рассмотрении в суде.

Челябинск, Виктор Елисеев

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