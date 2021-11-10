Южноуральских водителей предупредили о гололеде предстоящей ночью

В Челябинской области продолжает ухудшаться обстановка на дорогах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в ночь с 10 на 11 ноября в регионе ожидается понижение температуры воздуха, возможны гололедные явления.

«Сейчас в Челябинской области снег идет в двух районах: в Златоусте – в районе хребта Уреньга, в Саткинском районе – в горах и на участке автодороги Бакал – М5 Урал, – пишут представители ведомства. – Дорожной техникой производится противогололедная обработка».

Южноуральцев призывают соблюдать осторожность на дорогах.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.11.21

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