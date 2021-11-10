Монструозно и пошло: чиновники Челябинска лишили город естественных цветов

Челябинские чиновники наполнили дешевой подсветкой: это режет глаз и в прямом, и в переносном смысле, причем светлее в городе не стало.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению общественников, таким образом мэр Наталья Котова и ее «команда» имитируют бурную деятельность, якобы направленную на улучшение городской среды. «Приход Натальи Котовой на пост мэра принес в Челябинск новый вид извращенного издевательства над улицами – подсветку скверов ярким неестественным светом. Он режет глаза пешеходам и создает пошлую неуютную атмосферу, которой горожане стараются избегать», – пишет телеграм-канал «Челябинский урбанист».

Ради установки опор для ламп подрядчики прорыли траншеи в сложившихся экосистемах скверов, разрубив корни деревьев, что приведет к гибели зеленых насаждений. И днем эти опоры монструозно торчат из земли, вызывая недоумение у любого человека, имеющего эстетический вкус.

«Заигрывание со светом – особый вид политической наркомании. Стоит дешево, а визуального эффекта много. Из окна автомобиля кажется, что в городе что-то меняется, – отмечают авторы канала. – Это как с покраской бордюров или с муралами. Пользовательский опыт горожан от пребывания в таких скверах никто не учитывает. Дешевые пошлые решения хорошо работают на большую аудиторию. Что-то меняется, значит, чиновники что-то делают, «прежние же вообще ничего не делали».

Это создает серьезную проблему – в скверах стало невозможно находиться. Единственные места, где глаза горожан могут отдохнуть, превращают в карнавал пошлости, от которого невозможно закрыться, сетуют челябинцы.

«Чиновники, не способные воссоздать природную красоту, пытаются имитировать ее с помощью разноцветных диодов. Это и есть управленческая импотенция городской власти. Устойчивые решения для поддержки природных экосистем игнорируются в угоду быстрому эффекту. Деревья вырастут через 20 лет, а порно-подсветка заработает уже завтра. Главное – рейтинг, после нас хоть потоп. Смыслы и обратная связь от горожан тоже ничего не значат для «мэра», которую никто не избирал», – резюмируют урбанисты.

Все эти «световые решения» сгниют или развалятся в течение нескольких лет, уверены общественники. А деревья, на которые можно было высадить на деньги, потраченные на пошлость, так никогда и не вырастут.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.11.21

В Челябинске изменят схему движения троллейбуса №5. / Министр просвещения РФ прокомментировал перспективы «дистанционки» в школах. / В Миассе демонтируют памятник Ленину. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»