Челябинцы опасаются очередной стройки в зеленой зоне

В Челябинске состоятся публичные слушания по проекту строительства гостиницы и торгово-офисного здания по улице Захаренко: предполагается изменить разрешенный вид использования земельного участка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат Центрального района Челябинска Елена Вахтина уверена, что стройку собираются развернуть в зеленой зоне. По ее словам, в проекте совмещены два участка: один из них муниципальный и относится к элементам благоустройства и озеленения.

Застройщик утверждает, что в его планы стройка в зеленой зоне не входит: объекты будут возводиться на территории автостоянки.

Слушания состоялся 11 ноября в 13:30 в Доме архитектора.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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