В Челябинске маршрутка врезалась в опору моста

В Челябинске маршрутка въехала в опору моста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня около 10 часов утра в Ленинском районе. Ford Transit следовал по маршруту №42 ЧВВАКУШ – «Солнечный берег», возле здания №60-1 по Копейскому шоссе водитель не вписал в узкий проезд между опорами моста и врезался в одну из них.

По предварительным данным, пострадал один из пассажиров.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 11.11.21

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