Челябинец, избивший врача, отделался условным сроком

Челябинцу, ударившему врача за сделанное ему замечание, вынесли приговор.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мировой судья судебного участка №5 Ленинского района Челябинска признал 38-летнего местного жителя виновным в нанесении побоев медику.

В суде установлено, что в июне этого года, находясь в приемном покое больницы вместе с женой, челябинец устроил скандал, кричал на медперсонал и нецензурно выражался.

В это время в приемный покой зашел врач, который сделал дебоширу замечание и попросил его успокоиться. В ответ доктор получил удар в лицо.

В ходе судебного заседания подсудимый вину признал полностью, принес извинения потерпевшему. С учетом имеющейся судимости за особо тяжкое преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, судья приговорил его к 9 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.

Челябинск, Виктор Елисеев

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