В одном из советов депутатов Челябинска возникла полнейшая неразбериха

В Калининском районе Челябинска противостояние лояльных и оппозиционных депутатов обернулось полнейшей неразберихой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты районного собрания не знают, когда именно состоится очередное заседание. По крайней мере, озвучено сразу две даты – 15 и 24 ноября.

Первую дату назвал Андрей Кондратьев, принявший на себя исполнение обязанностей спикера после того, как председатель райсовета Вячеслав Некрасов ушел в отпуск с 8 ноября. Однако, уже будучи в отпуске, Некрасов разослал депутатам информационное письмо, в котором назначил другую дату очередного заседания – 24 ноября. К тому же, 24 ноября к участию решили допускать по действующим QR-кодам. При этом никаких решений о лишении и.о. председателя полномочий не принималось.

Парламентарии пребывают в недоумении – когда же их ждут на заседании. Представители оппозиции уверены, что причиной анархии может стать многострадальный отчет главы администрации района Сергея Колесника (к слову, родственника Вячеслава Некрасова). Дело в том, что уже две комиссии райсовета оценили работу чиновников в 2020 году неудовлетворительно. Многие депутаты готовы голосовать за эту же оценку и на заседании всего райсовета. Именно это, уверена оппозиция, и могло спровоцировать игры вокруг даты предстоящего заседания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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