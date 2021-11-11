В Челябинской области сотрудник салона связи перевел со счета клиентки восемь тысяч рублей

В Златоусте молодой человек ответит в суде за кражу с банковского счета.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, надзорное ведомство Златоуста утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего местного жителя.

В ходе предварительного расследования установлено, что женщина обратилась за помощью в один из салонов сотовой связи, где передала свой сотовый телефон для настройки тарифного плана.

Сотрудник салона, увидев в телефоне уведомление банка о поступлении средств на счет с указанием баланса, произвел несколько операций, переведя на свой счет 8 тысяч рублей.

В ходе следствия молодой человек свою вину признал, содействовал расследованию уголовного дела.

Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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