Власти Южного Урала определились со спикером регионального парламента

В правительстве Челябинской области поддержали кандидатуру Александра Лазарева на пост председателя законодательного собрания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, вопрос по выбору кандидатуры для избрания на должность председателя законодательного собрания и руководителя фракции «Единой России» в региональном парламенте обсуждался в рамках заседания президиума регионального политсовета партии «Единая Россия».

«Губернатор внес на рассмотрение кандидатуру Александра Лазарева. Политсовет единогласно поддержал это решение», – уточнили представители правительства.

Кроме того, Алексей Текслер подтвердил, что Владимир Мякуш станет советником главы региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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