«Чурилово» продали федеральному холдингу

Сергей Вайнштейн продал агрокомплексы федеральному игроку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», агрокомплекс «Чурилово» перешел под контроль группы компаний «Рост», принадлежащей Сергею Рукину.

Информация об изменении в структуре собственности появилась в базах данных о коммерческих организациях. Теперь 99% долей агрокомплекса принадлежит компании «ТТР», зарегистрированной в Санкт-Петербурге и управляющей активами ГК «Рост». 1% по-прежнему остался в собственности «РСХБ-Финанс» (структура «Россельхозбанка»). Ранее собственником 49% долей предприятия являлся Сергей Вайнштейн.

Разрешение на сделку ФАС России выдавала в октябре. Информация о смене собственника опубликовано 9 ноября.

В состав агрохолдинга «Чурилово» входят тепличный комплекс в Челябинске, а также агрокомплексы «Горный» в Усть-Катаве и «Мартыновский» в селе Мартыновка (Курганская область). Предприятие специализируется на выращивании овощей закрытого грунта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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