В Челябинске у остановки столкнулись две иномарки. Детали машин полетели в пешеходов

Челябинку, стоявшую на остановке, увезли в больницу после того, как в нее попали детали от столкнувшихся иномарок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД Челябинска, авария произошла сегодня, 11 ноября, в 12:04 на пересечении улиц Чоппа и Хохрякова в Тракторозаводском районе Челябинска.

26-летний водитель автомобиля «Рено» при развороте не пропустил двигавшийся во встречном направлении «Мерседес» и врезался в него. После столкновения детали и колесо «Рено» отлетели в стоявшую на остановке общественного транспорта женщину. С травмами челябинку увезли в больницу.

35-летний водитель «Мерседеса», который уже задерживался сотрудниками ГИБДД и отказывался от процедуры освидетельствования на состояния опьянения, и в этот раз был явно нетрезв. От процедуры медицинского освидетельствования на состояния опьянения он так же отказался.

Челябинск, Виктор Елисеев

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