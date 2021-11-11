Экс-сотрудница налоговой Магнитогорска получила срок за взятку

В Челябинской области осуждена бывшая сотрудница налоговой инспекции.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, бывший налоговый инспектор районной налоговой инспекции в Магнитогорске признана виновной в получении взятки.
В 2017 году женщина получила от директора коммерческой организации 250 тысяч рублей. За это она закрыла глаза на выявленные в ходе проверки нарушения.
Приговором суда ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей и запретом занимать должности на государственной службе на срок 5 лет.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 11.11.21
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