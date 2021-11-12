Челябинск дождался осадков

В Челябинск, наконец, «пришли» осадки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», текущий год в столице Южного Урала выдался засушливым: осадки практически постоянно обходили город стороной. Интерактивные карты погоды зачастую и вовсе показывали «мистические картинки»: дожди надвигались на город со всех сторон, брали город в кольцо и… заканчивались. А ситуация, когда циклон, приблизившись к Челябинску, сходил на нет, стали обыденностью.

В начале ноября влажность воздуха на улице опускалась ниже 30%. Отметим, что пониженная влажность вызывает у человека пересушенность слизистых, делая его более уязвимым для инфекций.

И вот после очередного довольного долго перерыва выпал снег. Влажность воздуха превысила 70%. Снегопад прогнозируется в течение всего дня, а завтра может усилиться. В воскресенье, 14 ноября, тоже ожидается снег.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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