В Челябинской области от ковида умерли еще 30 человек

В Челябинской области за сутки выявлено 580 новых случаев коронавируса.
Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 30 зараженных.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 117 тысяч 403 инфицированных. 5 тысяч 874 из них умерли (непосредственно от инфекции – 4 тысячи 600).
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 12.11.21
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