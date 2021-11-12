В Челябинской области от ковида умерли еще 30 человек

В Челябинской области за сутки выявлено 580 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 30 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 117 тысяч 403 инфицированных. 5 тысяч 874 из них умерли (непосредственно от инфекции – 4 тысячи 600).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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