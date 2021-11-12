В Челябинске осудили тренера, решившего увеличить своей подопечной шансы на победу

В Челябинске вынесли приговор тренеру спортивного клуба, обвиненного в незаконном обороте сильнодействующих веществ.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, в 2019 году тренер по силовым видам спорта решил повысить шансы своей подопечной на победу и «склонил ее к использованию субстанций, запрещенных для использования в спорте.

Кроме того, приобрел препараты, используемые для повышения силовых показателей и запрещенные для использования в спорте, содержащие сильнодействующие вещества, часть из которых сбыл лицам, занимающимся силовыми видами спорта».

Центральный районный суд Челябинска признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 234 УК РФ (незаконные приобретение, хранение в целях сбыта сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, а также сбыт таких веществ в крупном размере), ч.1 ст. 230.1 УК РФ (склонение спортсмена тренером к использованию субстанций, запрещенных для использования в спорте). Ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, бывший тренер должен будет заплатить штраф в размере 100 тыс рублей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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