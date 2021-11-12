Выявляемость растет, смертность не снижается: Текслер заявил о стабилизации заболеваемости с ковидом

Челябинская область выходит из режима нерабочих дней. Об этом сегодня сообщил губернатор Алексей Текслер.

«Сегодня заканчивается режим нерабочих дней в Челябинской области, а также на этой неделе заканчивается дистант у школьников. Следующая неделя будет обычной, рабочей, школьники пойдут в школу. Эти две недели, которые мы прожили в режиме нерабочих дней, они дали свои результаты. Мы уже сегодня наблюдаем снижение госпитализаций, стабилизацию по заболеваемости в целом, – заявил глава региона. – Мы видим снижение пневмоний, и, таким образом, можно сказать, что эти две недели пошли в целом на пользу с точки зрения эпидситуаци. Кстати, мы наблюдаем за последние полтора месяца снижение ОРВИ у детей – это тоже результат тех решений, которые мы принимали. Так что следующая неделя с точки зрения трудового расписания будет обычной».

Какие показатели демонстрируют стабилизацию ситуации, Тескслер не уточнил.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выявляемость коронавируса в регионе стабильно растет, с 31 октября увеличилась уже на 14%. Стабильными остаются только показатели смертности – по 29 – 30 человек в день. Но такое число летальных исходов фиксируется с 22 октября, то есть на данный показатель региональный локдаун не повлиял. При этом, если число госпитализаций снижается, а смертность остается на прежнем уровне, то эта тенденция указывает на серьезные проблемы как в амбулаторном, так и в госпитальном секторах. И это должно настораживать власти, а не успокаивать.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 12.11.21

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