Спикер райсовета Челябинска забаррикадировался в кабинете – пришлось вызывать полицию

В Челябинске разгорелся очередной депутатский скандал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», совет депутатов Калининского района Челябинска продолжает привлекать внимание горожан громкими и не очень скандалами, которые случаются уже практически ежедневно.

Сегодня, 12 ноября, в центре очередного скандала оказался спикер районного парламента Вячеслав Некрасов, спрятавшийся от коллег за закрытой дверью аппарата местного парламента.

Это и обнаружили несколько депутатов, пришедшие около 13:00 в райсовет, чтобы взять необходимые им документы. В кабинет, где располагается аппарат районного совета, а также хранятся все документы, журнал учета решений и актов местного парламента, депутаты попасть не смогли. По их словам, там заперся изнутри председатель райсовета Вячеслав Некрасов.

Обеспокоенные парламентарии вызвали на место полицию, чтобы зафиксировать факт недопуска их к работе.

Через несколько часов дверь в помещение все-таки вскрыли. Оказалось, что помимо спикера там находились еще два сотрудника аппарата. Что они там делали, неизвестно.

Напомним, Калининский райсовет сотрясают многочисленные скандалы. Связаны они с противостоянием некоторых депутатов и главы района Сергея Колесника. На ближайшем заседании районного совета должен быть заслушан доклад Колесника о работе администрации в 2020 году. Между тем, многие оценивают эту работу неудовлетворительно, и велики шансы, что чиновник получит первый в истории после муниципальной реформы «неуд».

Челябинск, Виктор Елисеев

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