13-15 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

13.11.2021, суббота

10:00 Челябинск – Кастинг будущих участников проекта Insight People – платформы, призванной объединить блогеров по всей России в одну большую команду (отель «Маркштадт», ул. Карла Маркса, 131)

14:00 Челябинск – В рамках выставки из Государственного музея истории религии (Санкт-Петербург) «Где кончается Восток?» состоится мастер-класс по батику – технике росписи по ткани, которая издавна известна у народов Юго-Восточной Азии, а в Европе – с ХХ века. Занятие проводит педагог Центра дополнительного образования детей» Коркино Елена Маркина (Челябинский государственный музей изобразительных искусств, пл. Революции, 1). Для посещения музея требуется QR-код и паспорт

16:00 Челябинск – В рамках выставки «Волшебный фарфор» состоится мастер-класс по песочной анимации «Песочные сказки» для детей от 4,5 до 6 лет. Занятия проводит педагог, специалист по песочной анимации – Татьяна Котлованова (Картинная галерея Музея изобразительных искусств, ул. Труда, 92А)

16:00 Челябинск – Интеллектуальная игра, посвященная премьере спектакля по Уильяму Шекспиру «Мера за меру» (Молодежный театр, ул. Кирова, 116). Вход свободный, по предварительной записи

16:00 и 17:00 Челябинск – Индивидуальные экскурсии по экспозиции «Русское искусство» в Картинной галерее (ул. Труда, 92А). Для посещения музея требуется QR-код и паспорт

14.11.2021, воскресенье

12:00 Челябинск – Седьмой по счету Географический диктант Русского Географического общества (РГО) (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60)

12:00 Челябинск – Седьмой по счету Географический диктант Русского Географического общества (РГО) (Исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)

15.11.2021, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

Челябинск. Другие новости 12.11.21

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