На Южном Урале умерли больше 5 тысяч 900 больных COVID-19

В Челябинской области зафиксировали 583 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 13 ноября подтверждено 117 тысяч 986 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 583 новых подтверждения заражения коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выписаны 489 человек. ️Больных COVID-19 – 18 тысяч 268 южноуральцев.

Умерли 29 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 5 тысяч 903 больных коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 4 тысячи 629).

Челябинск, Виктор Елисеев

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