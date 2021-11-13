«Дорога смерти» возвращается: шесть человек погибли на М-5 в Челябинской области

Шесть Человек погибли в ДТП на трассе М-5 в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 13 ноября, на 1713-м километре трассы М-5 в Сосновском районе.

Лоб в лоб столкнулись Mitsubishi Lancer и «Лада-Калина». По информации ГИБДД, пострадали семь человек. Шестеро из ни х погибли, включая водителей обеих машин.

На место аварии выдвинулись отряд поисково-спасательной службы из Златоуста, сотрудники МЧС и ГИБДД. В районе ДТП образовалась серьёзная пробка.

Причины ДТП устанавливаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.11.21

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