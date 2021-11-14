Число заражений COVID-19 на Южном Урале превысило 118,5 тысячи

В Челябинской области зафиксировали 585 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 14 ноября подтвержден 118 тысяч 571 случай заболевания COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 585 новых подтверждений заражения коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выписаны 484 человека. ️Больных COVID-19 – 18 тысяч 339 южноуральцев.

Умерли 30 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 5 тысяч 933 больных коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 4 тысячи 659).

Челябинск, Виктор Елисеев

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