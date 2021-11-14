Пятеро детей попали под грузовик в Челябинской области

Грузовик сбил пятерых детей на дороге в Коркино.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла вечером 13 ноября на улице Тельмана в Коркино.

65-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес» с полуприцепом, не учел габариты грузовика при повороте. В итоге полуприцеп задел пятерых детей, шедших по краю дороге один за другим. В ГИБДД уточнили, что несовершеннолетние пешеходы шли без взрослых, но на их одежде были световозвращающие элементы.

Как пишет «Горняцкая правда», в результате ДТП дети получили травмы различной степени тяжести. По факту аварии проводится расследование.

Челябинск, Виктор Елисеев

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